Московские врачи заявили о смерти девяти пациентов с COVID-19 за сутки

Девять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли в Москве за минувшие сутки. Информацию об этом передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Всего за период пандемии в столице зафиксировали 4956 случаев смерти среди инфицированных. Общее число жертв по стране достигло более 18 тыс. человек. Победить опасное заболевание смогли свыше 862 тыс. пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки отечественные специалисты выявили менее 5,5 тыс. эпизодов передачи вируса. Сейчас под наблюдением врачей продолжают находиться почти 166 тыс. человек.