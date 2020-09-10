Меркель рассказала, о чем подумала сразу после падения Берлинской стены
Падение Берлинской стены открыло возможности для путешествий. Именно об этом подумала немецкий канцлер Ангела Меркель сразу после этого события.
Меркель даже не представляла, что когда-нибудь сможет увидеть, как падет знаменитая Берлинская стена и Германия вновь объединится, пишет издание "Известия" со ссылкой на РИА Новости. Однако в голову ей пришли мысли не об объединении государства, а открывшихся возможностях выехать за границу, рассказала Меркель на мероприятии в честь 30-летнего юбилея этого события.
Коллеги Меркель во время ее командировки в польский город Торунь поговаривали о том, что когда она вернется в свою страну, то к тому моменту государство уже будет единым, однако будущий канцлер ФРГ не верила в подобные разговоры.
На данный момент на Германию и саму Ангелу Меркель давят США в вопросе продолжения реализации проекта "Северный поток — 2". Однако несмотря на давление канцлер ФРГ вряд ли откажется от строительства газопровода, передает телеканал "360".