Чарушин: китайские ученые подтвердили эффективность препарата "Триазавирин"

Российский препарат "Триазавирин" имеет положительный эффект в борьбе с коронавирусом, по предварительным результатам исследования, которое провели китайские ученые. Об этом сообщил вице-президент РАН Валерий Чарушин.

Этот препарат смягчает многие симптомы коронавирусной инфекции, а также сокращает продолжительность течения болезни. Валерий Чарушин отметил, что такие данные поступили от президента Харбинского медицинского университета Яна Баофэна.

В данный момент этот ответ является неофициальным, потому что исследования еще не завершены. Результат нуждается в дальнейшем развитии, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что первые москвичи, которых привили от коронавируса, чувствуют себя удовлетворительно. У 13 пациентов нет серьезных побочных эффектов, передает телеканал "360".