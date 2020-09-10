ФРГ не передавала ОЗХО материалы по блогеру Навальному

Германия не передавала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные по делу блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в постпредстве РФ при организации.

Техсекретариат ОЗХО подтвердил, что немецкая сторона в течение ближайших дней не передавала организации материалы на тему инцидента с Навальным. Заявления Берлина о передаче этих данных ОЗХО являются недостоверными, говорится на официальном сайте российского посольства в Нидерландах.

Блогер Алексей Навальный поступил в больницу Омска 20 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После трех дней в омской больнице его транспортировали в немецкую клинику.

Главред PolitRussia Руслан Осташко считает, что Навальный использует свое положение как повод для "побега" из России. После инцидента с "отравлением" у блогера появился мотив для бегства за границу.