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21:51   10 Сентября 2020
Общество

ФРГ не передавала ОЗХО материалы по блогеру Навальному

ФРГ не передавала ОЗХО материалы по блогеру Навальному

Германия не передавала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные по делу блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в постпредстве РФ при организации.

Техсекретариат ОЗХО подтвердил, что немецкая сторона в течение ближайших дней не передавала организации материалы на тему инцидента с Навальным. Заявления Берлина о передаче этих данных ОЗХО являются недостоверными, говорится на официальном сайте российского посольства в Нидерландах.

Блогер Алексей Навальный поступил в больницу Омска 20 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После трех дней в омской больнице его транспортировали в немецкую клинику.

Главред PolitRussia Руслан Осташко считает, что Навальный использует свое положение как повод для "побега" из России. После инцидента с "отравлением" у блогера появился мотив для бегства за границу.

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Автор: Кристина Мокроусова
#германия #навальный #озхо

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