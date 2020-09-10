В российских вузах рассказали о наборе иностранных студентов в 2020 году

Иностранные студенты в 2020 году проявили больший интерес к поступлению в российские вузы, чем годом ранее. Возможно, это связано с тем, что документы нужно было подавать дистанционно.

Об этом на прошедшей в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции по теме «Предварительные итоги приемной кампании — 2020. Качество высшего образования в России» рассказал Директор центра организации приема в БГТУ «Военмех» Алексей Кузьмин.

«Интерес у иностранных граждан побольше в этом году. Связываю с наличием возможности дистанционной подачи документов. Если даже не поступили, то желание изъявили», — заявил Кузьмин.

При этом он отметил, что несмотря на особую специфику «Военмеха», ведь это университет, готовящий кадры для оборонно-промышленного комплекса, там учатся иностранные студены из Китая, Африканских стран, Прибалтики, а также из Киргизии и других стран СНГ (Содружества независимых государств).

Другой гость дискуссии - ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин рассказал, что российские вузы принимают иностранных студентов по нескольким программам: по квотам Россотруднличества, по результатам ЕГЭ и олимпиад, а также есть и обычные поступления по внутренним испытаниям.

Также Итин добавил, что среди иностранных студентов в России очень много граждан Белоруссии и Казахстана, так как те любят российское образование и хорошо знают русский язык.

Проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского Политехнического университета Елена Резинкина со своей стороны рассказала, что в «Политехе» учится около шести иностранцев. Большая часть иностранных студентов – это граждане Китая, так как у университета есть свое представительство в Шанхае и там ведется плотная работа, есть совместные проекты. На втором месте по численности - студенты из Турции, так как с этой страной Россия сотрудничает по линии Росатома. Кроме того, в вузе учатся граждане Испании, а также есть один молодой человек с Мальдив.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета Виктора Пузырева, у них в вузе также есть квоты на иностранных студентов, по которым образование получают граждане Сирии, Египта, Ирана и Ливана, а в ординатуру поступают молодые люди из Боливии, Кубы и Перу.