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20:28   10 Сентября 2020
Политика

США заявили об отсутствии доказательств "вмешательства" в выборы

США заявили об отсутствии доказательств "вмешательства" в выборы

Доказательств якобы "причастности" других стран к "вмешательству" в американские выборы нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее Вашингтон ввел санкции против трех граждан РФ и одного украинского депутата из-за приписываемого им "вмешательства" в выборы Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Как пишет СМИ, попавший в черный список депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал записи разговоров, голоса на которых похожи на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-лидера Украины Петра Порошенко.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #трамп

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