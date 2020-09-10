Вывоз золота нанесет ущерб финансовой стабильности США

Число стран, хранящих свои золотые запасы в США, снижается, что несет ущерб как репутации, так и финансовой стабильности Америки, считает доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов.

Китайское издание Sohu ранее сообщило, что 13 государств могут забрать свое золото из американских хранилищ. Если десятилетие назад в США хранили свои запасы около 60 государств, то теперь эта цифра снижается. Золото хранится на территории Соединенных Штатов для безопасности активов и повышения их ликвидности, так как на Нью-Йоркской товарной бирже совершаются крупнейшие мировые сделки с драгметаллами.

Грибов отметил, что золото как валюта давно уже не используется, однако определенные операции с ним все-таки проводятся. По словам эксперта, вывоз золота из США создает репетиционный ущерб для этой страны, хотя на курсе доллара это прямым образом не скажется.

Роль Америки как хранилища золота для других стран уникальна, что создает для страны определенные экономические и политические преимущества, поэтому в Вашингтоне не рады наметившейся тенденции вывоза активов, объяснил Грибов в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Эксперт добавил, что золото хоть и не является валютой, но служит биржевым инструментом и одним из способов сбережения активов для инвесторов в случае, если на мировом рынке наблюдается "финансовый шторм" и возникают вопросы к роли доллара как резервной валюты.