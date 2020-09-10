Гаспарян поставил на место "сборище фейкометов" из Bellingcat

История с отравлением блогера Алексея Навального все больше напоминает сумасшедший дом, а издание Bellingcat представляет собой "сборище фейкометов", уверен публицист Армен Гаспарян.

Der Spiegel, The Insider и Bellingcat ранее опубликовали совместный материал о состоянии здоровья Навального, который находится на лечении в немецкой клинике "Шарите". По заявлению изданий, блогер восстановился на 90%. Помимо этого, в материале отмечается заслуга пилотов, экстренно посадивших борт, на котором Навальному стало плохо. Упоминаются также омские медики, которые боролись за жизнь блогера.

Любопытно, что сторонники Навального опровергли информацию западных СМИ и сообщили, что в статье присутствует огромное количество ошибок. С такими заявлениями выступили пресс-секретарь блогер Кира Ярмыш и его соратник Леонид Волков. Также не подтвердилась информация об усиленной охране Навального.

Известный радиоведущий и политолог Армен Гаспарян в беседе с ФАН выразил мнение, что к истории с "отравлением" Навального пора привлекать психотерапевтов.

"Здесь нужен, конечно, врач-психиатр. Причем остро нужен. И не просто врач-психиатр, а светило психиатрии", — так Гаспарян прокомментировал часто меняющиеся показания немецких врачей и сторонников Навального.

Ранее в Германии заявили, что блогер пострадал от некой модификации "Новичка". По словам Гаспаряна, после смертоносных ядов не встают.

"После этого нам рассказывают, что Навальный мало того, что очнулся и заговорил, так у него еще и отличная память. После этого выходит госпожа Ярмыш и начинает это опровергать", — напоминает собеседник издания.

Заявления Ярмыш довольно часто менялись. Изначально она сообщила, что Навальный пил только чай в день госпитализации. Однако потом появилась информация о бутылке с водой, из которой пил блогер. На горлышке якобы обнаружили следы яда.

"У меня ощущение, что мы находимся на территории какого-то сумасшедшего дома. Может быть, сотрудникам ФБК, этому сборищу проходимцев, там нормально. Но для других людей это странновато все выглядит", — отмечает Гаспарян.

Собеседник ФАН также раскритиковал совместную статью изданий, которые опубликовали бездоказательное заявление о выздоровлении Навального.

"Что касается Bellingcat. Знаете, я буду последним человеком, кто будет ориентироваться на это сборище фейкометов", — заключил Гаспарян.

Это уже не первый случай, когда Bellingcat и The Insider распространяют сомнительные материалы. В 2020 году были опровергнуты фейки изданий по делу о крушении малазийского самолета Boeing 17 июля 2014 года. Bellingcat даже пытался сделать героями своего очередного расследования журналистов ФАН. Им предлагали деньги за лживые комментарии о деятельности редакции и ее якобы причастности к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.