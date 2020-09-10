Эксперт Масленников назвал сильные стороны экономики России

Российская экономика делает ставку на промышленную политику и развитие производства, отметил профессор кафедры менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Валерий Масленников.

Российскую политику в области промышленности отличает упор на развитие производства, а не банальное импортозамещение, подчеркнул эксперт. По его словам, выгодное отличие России в этом направлении — это создание совершенно новых секторов, передает слова Масленникова ФБА "Экономика сегодня".

"Все мы вряд ли будем замещать. Даже СССР все не замещал в условиях жесточайшей блокады двадцатых-тридцатых годов. Мы никогда все полностью не производили. Вопрос, во что мы будем вкладываться", — заметил эксперт.

Масленников подчеркнул, что в перспективе есть два направления: проекты с быстрой отдачей инвестиций, или же долгосрочные инициативы по развитию инфраструктуры и новыми производствами. Идея промышленной политики заключается в настраивании производственных процессов, а не производстве продуктов на скорость.