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20:04   10 Сентября 2020
Общество

Турция хочет превратить еще один объект всемирного наследия ЮНЕСКО в мечеть

Турция хочет превратить еще один объект всемирного наследия ЮНЕСКО в мечеть

Турецкие власти планируют построить мечеть на месте памятника архитектуры на севере Сирии, который внесен в список ЮНЕСКО. Об этом сообщил источник в Сирийской Арабской Армии.

Согласно информации источника ФАН в САА, один из турецких военных, прибывший в сирийскую деревню Кальб-Лоза, где находится древний византийский храм, заявил, что мечеть станет ответом на возведение нового собора Святой Софии в Скальбии.

Отмечается, что колонна из трех автомобилей прибыла в деревню для изучения возможности строительства мечети на месте древнего памятника архитектуры.

Руины византийской церкви относятся к комплексу "Древних Деревень Северной Сирии" и включены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Храм был построен в V веке и является одним из наиболее сохранившихся архитектурных памятников.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #турция #саа

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