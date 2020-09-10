Санкции не сработали: в США отметили «пуленепробиваемую» экономику России

В ответ на стремление Запада ввести санкции против России после госпитализации Алексея Навального иностранные инвесторы пожимают плечами — они считают финансовое положение России слишком сильным, чтобы его можно было надломить. Об этом пишет американское информационное агентство Reuters: в США признают, что санкции против РФ еще ни разу не оказались эффективными.

Ноябрьские президентские выборы в Америке могут изменить ситуацию, если Демократическая партия вновь попытается списать возможный проигрыш на «русских хакеров», пишет Reuters. Но сейчас финансовые аналитики опираются на опыт введения санкций в отношении РФ после украинского кризиса 2014 года, расследования экс-прокурора США Роберта Мюллера в 2018 году, якобы «отравления» шпиона Сергея Скрипаля и не спешат реагировать на «последнюю напряженность», констатируют в Reuters. Ведь тогда санкции не сработали.

Новые санкционные угрозы не ослабят один из самых сильных государственных экономических балансов в мире, уверены американские журналисты. Благодаря огромным запасам нефти и газа отношение госдолга России к ВВП страны, как ожидается, составит всего 20% в 2020 году. Это менее одной пятой от уровня госдолга США, Великобритании или Франции и менее трети от уровня Китая.

Такое положение делает Россию «пуленепробиваемой» страной с одним из самых сильных в мире рынков, считает глава долгового департамента банка «Мирабо» Даниэль Морено. Но сырьевые запасы — не единственная причина. Морено отмечает, что устойчивость РФ к санкциям стала следствием компетентности Центрального банка России, накопленных государственных резервов и консервативной фискальной (налогово-бюджетной, — прим.ред.) политики РФ.

«Мы знаем, что в течение последних шести лет после событий на Украине США и ЕС постоянно применяли к РФ санкции. Вопрос в том, имеют ли эти санкции какой-то желательный эффект [для Запада]? Я думаю, что ответ будет определенно "нет"», — цитирует Reuters Морено.

Слухи об отказе ЕС от газопровода «Северный поток — 2», распространяемые западными СМИ, «отравление» Навального, о котором заявили в ФРГ, напряженность вокруг ситуации в Белоруссии в сочетании с новым падением цен на нефть и надвигающимися выборами в США «сбили» курс российского рубля на 5-12%, пишет Reuters. Но аналогичная ситуация наблюдалась в 2014 и 2018 годах, когда международные инвесторы сократили вложения в российские государственные облигации.

«Просто для инвесторов со среднесрочными или долгосрочными перспективами эти шаги всегда были и обратными — российские облигации заработали более 20% в прошлом году, а акции — 40%, и даже реакция [инвесторов] на новые санкционные угрозы, похоже, стала меньше в последнее время», — сказано в статье Reuters.

Согласно последним данным американского финансового холдинга «JPMorgan Chase», его клиенты инвестировали в российские облигации «в избыточном количестве». Управляющие холдинга утверждают, что таких инвестиций в этом году больше, чем за последние шесть лет.

Доля России в индексе GBI-EM JPMorgan, главном ориентире для инвестиций в развивающиеся рынки, выросла до 8,3% с 7%, наблюдаемых несколько лет назад. В 2007 году этот показатель составлял всего 1,5%.

Американское рейтинговое агентство Fitch считает, что риск дальнейших западных санкций в отношении России «остается высоким», особенно в разгар предвыборной гонки в США. Но «по-настоящему разрушительных санкций», таких как отключение российских банков от глобальной платежной системы SWIFT, агентство не ждет.