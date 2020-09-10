Палата адвокатов посчитала поведение Пашаева на суде с Ефремовым неэтичным

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин считает, что юрист, защищавший в суде интересы актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев нарушил сразу несколько статей Кодекса профессиональной этики.

"Еще мы увидели агрессию, нетерпимость, рознь", — подчеркнул Добрынин.

Он также обратил внимание на то, что Пашаев выказал неуважение к коллегам, оппонентам и суду. Он назвал все происходящее на суде "гнусным зрелищем".

Такое же мнение высказала квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания. Она признала, что юрист нарушил кодекс этики адвокатов, пишет Kp.ru.