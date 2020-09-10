Госсовет обсудит корректировку нацпроектов по поручению главы РФ

Корректировку национальных проектов по поручению президента России Владимира Путина в ближайшее время обсудят на расширенном президиуме Государственного совета. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.

О теме одного из ближайших заседаний заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он выступил перед началом заседания рабочей группы по направлению "Государственное и муниципальное управление".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что никаких решений о перебазировании Государственного совета в Санкт-Петербург пока не принималось. В ближайшее время предстоит большая работа над законопроектами, так что речь о выборе места и переезде не идет.