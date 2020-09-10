Смерть Навального могут использовать для дестабилизации обстановки в РФ

Если западные политтехнологи поймут, что для дестабилизации обстановки в РФ будет выгодна смерть Алексея Навального, он умрет. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя сообщения западных СМИ о состоянии блогера.

Издание Spiegel ранее сообщило, что Навальный пришел в себя после комы и может рассказать о событиях в самолете, когда ему стало плохо. Информацию об этом также растиражировали The Insider и Bellingcat.

Однако правдивые данные о Навальном не стоит искать в иностранной прессе, подчеркнул Милонов в комментарии для iReactor. По его словам, подобные Bellingcat издания регулярно публикуют фейковые новости, опираясь на "западные методички".

"Оппозиционные издания — это смесь разношерстной информации и истеричности воздыхательниц о Леше Навальном, мальчики в шортиках, которые сидят в офисах. Оппозиционные издания не обладают никакой информацией", — отметил российский парламентарий.

Примечательно и то, что риторика западных СМИ не совпала с заявлениями так называемой "оппозиции" в России, напомнил Милонов. Это связано с тем, что ни те, ни другие так и не выработали алгоритм, как использовать историю с "отравлением" Навального. Депутат считает, что российский блогер "находится в заложниках" этой ситуации, и от решения западных политтехнологов зависит, будет ли он жить.