Вашингтон ввел санкции против украинского депутата и трех россиян

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, публиковавший записи переговоров с голосами, похожими на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, попал под американские санкции, пишут СМИ.

Вашингтон ввел санкции против трех граждан России и одного украинского депутата с приписываемым им якобы "вмешательством" в американские выборы. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.

Ранее врио главы министерства внутренней безопасности США заявил, что американское правительство "израсходовало запас лиц", против которых можно ввести ограничения в связи с мнимым "вмешательством" в выборы. Интересно, что никаких доказательств своим заявлениям американская сторона не приводит.