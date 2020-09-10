Ищенко высказался о «банальном и неадекватном» интервью Гордона и Богдана

Экс-глава администрации президента Украины Андрей Богдан четыре часа беседовал с журналистом Дмитрием Гордоном. Возможно, Гордону заплатили за интервью, предполагает политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

В разговоре Богдана с Гордоном фигурировали все обсуждаемые темы в украинском информационном пространстве, но ничего принципиально нового бывший чиновник так и не рассказал, посетовал эксперт.

«Собрали все, что было в информационном пространстве, и четыре часа излагали Гордону. Гордон — это человек, который бесплатно утром даже глаза не откроет. Следовательно, для того чтобы он сидел четыре часа и выслушивал Богдана, его должны были хорошо убедить, простимулировать и мотивировать. Богдан не настолько выдающийся политик, мнение которого всем интересно», — рассказал Ищенко журналистам на пресс-конференции в Москве.

Украинские политики, критикующие президента Украины Владимира Зеленского, связаны с миллиардером Игорем Коломойским, считает Ищенко. Олигарх же недоволен тем, что Зеленский не выполнил обещания, данные ему накануне президентских выборов, прошедших в прошлом году.

После интервью Гордону бывший глава президентского офиса вынужденно покинул территорию Украины, о чем сообщил в Facebook. После публикации передачи на YouTube экс-чиновнику стали угрожать физической расправой неизвестные.

Какое конкретно высказывание послужило причиной угроз Богдан не сказал, но в интервью речь шла об отставке Богдана, встрече Владимира Путина с Зеленским и о уголовном деле, заведенном прокуратурой Украины в отношении экс-президента страны Петра Порошенко.

Также Богдан отмечал, что обещания Зеленского, данные российскому президенту на встрече «нормандской четверки», так и остались невыполненными: проект поправок в конституцию Украины по децентрализации до сих пор не готов.

Ранее Андрей Богдан заявлял, что Украина «развалится», если страной продолжит управлять Зеленский. С аналогичным предположением выступил украинский политик Владимир Олейник, назвав президента Украины «случайным человеком у власти», который не понимает, что такое управлять страной.