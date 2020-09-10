Страны ЕС работают над отменой санкций против главы ливийского парламента

Европейский союз может снять санкции с председателя Палаты представителей Ливии Агилы Салеха. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявления одного из дипломатов ЕС.

Ранее о том, что страны Евросоюза работают над исключением Салеха из санкционных списков, заявлял глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Юсеф аль-Акури. Также в настоящий момент депутат ведет переговоры по введению режима полного прекращения огня в Ливии, пишет ФАН.

ЕС внес председателя Палаты представителей Ливии в санкционные списки в 2016 году. В Европарламенте это объяснили тем, что Салех "препятствовал осуществлению Схиратских соглашений", в рамках которых создавалось так называемое Правительство национального согласия.

ПНС Ливии в том же году получило двухлетний мандат. Однако триполитанское правительство не выполнило условия Схиратских соглашений, глава ПНС Файез Саррадж захватил власть с помощью боевиков и превратил ливийскую столицу в оплот терроризма.