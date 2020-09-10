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18:10   10 Сентября 2020
Экономика

Минфин: дефицит бюджета России за январь-август достиг 1,69 трлн рублей

Минфин: дефицит бюджета России за январь-август достиг 1,69 трлн рублей

Дефицит российского бюджета в августе составил 296,5 млрд рублей. В Министерстве финансов РФ сообщили, что общий дефицит за январь-август 2020 года достиг 1,69 трлн рублей, при том, что объем ВВП за 2019 год составил 110 трлн рублей.

Отмечается, что объем поступивших доходов в федеральный бюджет за 8 месяцев достиг 11,68 трлн рублей, что приравнивается к 56,8% общего объема доходов бюджета, утвержденного законом на 2020 год.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь-август текущего года 6,88 трлн рублей (52,3% к прогнозным показателям доходов бюджета). В свою очередь Федеральная таможенная служба направила 2,78 трлн рублей или 50,8% к прогнозным показателям за год.

Дефицит федерального бюджета РФ покрывают займами. Так, Минфин за август 2020 года продал облигаций на 180 млрд рублей, а в сентябре — на 380 млрд рублей. Общая сумма займов за текущий года составила 2,385 млрд рублей.

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Автор: Яна Либерман
#ввп #бюджет #минфин #дефицит

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