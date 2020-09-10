Власти Москвы смягчили ограничительные условия для больных ОРВИ

Пациенты с ОРВИ могут больше не сидеть две недели на самоизоляции, если они получили отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Если у человека наблюдаются симптомы ОРВИ, гриппа или простуды, то он в обязательном порядке должен пройти тестирование на COVID-19. Это правило остается неизменным. При отрицательном результате на коронавирус пациента будут лечить согласно стандартным алгоритмам.

Еще 1434 человека выздоровели после коронавирусной инфекции в Москве за истекшие сутки, сообщила сегодня вице-мэр Ракова. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.