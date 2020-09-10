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17:51   10 Сентября 2020
Экономика

Сбербанк заинтересован в финансировании проекта "Арктик СПГ — 2"

Сбербанк заинтересован в финансировании проекта "Арктик СПГ — 2"

Инвестиции Сбербанка в проект "Арктик СПГ — 2" могут составить более 2,7 млрд евро, решение по проекту банк примет до конца этого года. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он отметил, что в Сбербанке считают "Арктик СПГ — 2" перспективным проектом и заинтересованы выступить в качестве партнера в его финансировании. По словам Попова, Сбербанк также заинтересован в инвестициях в другие СПГ-проекты группы "Новатэк".

Анатолий Попов напомнил, что у банка уже есть положительный опыт кредитования "Ямал СПГ", поэтому руководство финансовой организации готово наращивать свой риск-аппетит в отношении подобных проектов.

Реализация проектов по производству СПГ (сжиженный природный газ) является трендом на рынке углеводородов, отметил представитель Сбербанка. Он добавил, что такие проекты повышают технологичность нефтегазового сектора России и позволяют открывать новые рынки для экспорта.

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Автор: Борис Нестеров
#газ #сбербанк #инвестиции #энергетика #спг #арктик спг - 2

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