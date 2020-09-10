ЕЦБ не стал поднимать ставку по кредитам выше 0%

Руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) провело заседание в четверг. Итогом встречи стало сохранение базовой процентной ставки по кредитам на уровне в 0%.

Ставка по депозитам сохранилась на уровне минус 0,5%. Не коснулись изменения и ставки по маржинальным кредитам. Она осталась на отметке 0,25%. Совет управляющих ЕЦБ предполагает, что ключевые ставки не станут выше, пока инфляция не приблизится до целевого уровня в 2%.

Европейский центробанк заявил о готовности реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках РЕРР в течение как минимум двух с половиной лет. Тем не менее ЕЦБ подчеркнул готовность скорректировать свои инструменты.