Юшков рассказал, как поляки издеваются над немцами из-за «СП-2»

Польский газопровод Baltic Pipe не сможет заменить Германии российский «Северный поток-2», так как он будет не доставлять ФРГ норвежский газ, а отбирать его, то есть это такой случай «европейского газового каннибализма».

Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальный энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя в эфире НСН предложение Польши к Берлину использовать вместо российского газопровода «Северный поток-2» польский Baltic Pipe.

Напомним, ранее официальный представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава при необходимости будет готова предоставить Берлину инфраструктуру газопровода Baltic Pipe, который планируется достроить в 2022 году, чтобы заменить российский «Северный поток-2», противоречащий, по его словам, «идее европейской энергобезопасности».

Комментируя это предложение, Игорь Юшков напомнил, что Польша планирует с 2022 года полностью отказаться от использования российского газа, поэтому у газопровода Baltic Pipe, который будет поставлять ей норвежский газ через территорию Дании, просто не останется свободных мощностей, чтобы раздавать топливо другим странам. Более, того, скорее всего, это поляки будут отбирать газ у соседей, поэтому ни о какой «европейской солидарности» не может быть и речи.

«Польша заявила, что в 2022 году откажется от закупок российского газа, значит, ей нужны другие источники. Они говорят, что будут покупать 10 млрд кубов газа в Норвегии. Но если ты хочешь еще что-то передавать соседям, то значит, тебе самому не хватит», — объяснил Юшков.

Самой большой проблемой польского газопровода Baltic Pipe является его загрузка, потому что в Норвегии объемы добычи газа не растут, а к 2022 году скорее всего будут сокращаться, и это признают сами норвежцы, добавил эксперт по энергобезопасности.

«То есть, если вы хотите Baltic Pipe загрузить, то вам надо сокращать поставки в другие газопроводы, которые идут из Норвегии в Европу», — подчеркнул Юшков, отметив, что пострадают при этом либо Великобритания, либо Нидерланды, либо Бельгия, а в конечном итоге и сами немцы.

Сейчас, по его словам, Германия получает газ из двух источников – от России и от Норвегии. Получается, если норвежцы заполнят польский газопровод, они будут меньше поставлять газа странам Западной Европы, в том числе и Германии.

«Поэтому Baltic Pipe – это труба, которая отберет норвежский газ у Германии, а не даст им его. По сути, это европейский газовый каннибализм, — заявил Юшков. — Это приведет к повышению цены на норвежский газ, поэтому поляки еще по сути и цены поднимают. Сами таким экономическим мазохизмом занимаются, и других к этому подталкивают».

В заключение эфира эксперт отметил, что поляки видят, что Германия стремится достроить «Северный поток-2», потому что он для нее важен, к тому же немецкие компании вложили в реализацию этого проекта большие деньги, поэтому Польша пытается как-то успокоить немцев. Но их предложение выглядит скорее как издевка, так как очевидно, что Baltic Pipe нельзя даже сравнивать с «Северным потоком-2».