Вспышки коронавируса наблюдаются в 11 регионах России

Прирост новых случаев коронавируса отметили врачи 11 российских регионов. Об этом сообщил журналистам главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

Российские больницы для лечения коронавирусной инфекции продолжают пополняться новыми пациентами в некоторых городах страны, однако эту тенденцию нельзя считать второй волной коронавируса, уточнил Авдеев. По словам пульмонолога, в России еще не закончилась первая волна COVID-19.

Российские ученые создали первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат успешно прошел регистрацию в Минздраве РФ уже 11 августа. Массовая вакцинация жителей России от COVID-19 начнется зимой.