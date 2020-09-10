Менеджер Легкоступовой не поверил в неуважительное отношение к ее праху

Прах певицы Валентины Легкоступовой могли выбросить из крематория из-за того, что его никто долгое время не забирал.

Близкий знакомый скончавшейся исполнительницы хита "Ягода-малина" рассказал о вопиющем отношении к праху детей артистки. По его словам, работники крематория выбросили ее прах, потому что его долгое время никто не забирал, об этом пишет "ПолитЭксперт".

Менеджер певицы Максим Екимов сообщил, что даже не слышал об этой ужасной новости. По его словам, он тесно общается с родственниками и очень удивился тому, что они могли не забрать прах матери.

"Может у них какая-то в данный момент внутренняя проблема семейная", — предположил менеджер артистки.

Некоторое время назад сообщалось, что сын супруга Легкоступовой Юрия Фирсова в эфире программы "Прямой эфир" рассказал о том, что его отец и его жена ушли в запой. Кроме того, он поделился последним сообщением, отправленным звездой, сообщает телеканал "360".