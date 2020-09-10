Петербургские вузы разъяснили подводные камни целевого обучения

Ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин считает, что от целевого обучения больше всего страдают медицинские вузы.

«Регионы ни за что не платят. Платят налогоплательщики. Это места из бюджета. Больше всего страдают мед вузы. Разница между людьми на целевом и поступившими по конкурсу не должна быть существенной. Все должны быть заинтересованы искать талантливых ребят», — считает Алексей Итин.

Ответственный секретарь приемной комиссии Педиатрического медицинского университета Виктор Пузырев, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», добавил, что в 2020 году вуз сделал детализированную квоту целевого приема — выделили места для каждого субъекта.

По его словам, для целевого приема баллы по ЕГЭ ниже, чем для тех, кто поступает по конкурсу. Однако неплохо было бы устроить конкурс на целевые места, чтобы выпускники школ старались, а не просто рассчитывали на бесплатное обучение.

«У нас достаточное количество по целевому, как и у других мед вузов. Нам надо заполнить первичное звено. У нас основной поток — Петербург, Ленинградская, Новгородская, Костромская, Калининградская области», — поделился Виктор Пузырев.

Проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина отметила, что у университета скромное количество целевого набора — 170 мест. По ее мнению, если россияне хотят учиться, тогда такую возможность необходимо предоставить.

«Образование — это не только учеба и профессиональная подготовка, но и процесс воспитания. У нас образование контрольных цифр приема идет от министерства, они решают. Если есть желание получить образование у людей, то почему нет?», — сказала Елена Разинкина.

Говоря об обучении в 2020 году, Разинкина разъяснила, что основной принцип — поэтапный выход на полное традиционное очное обучение с использованием онлайн курсов. СПбПУ начал учебный год в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«Основная масса студентов учится в дистанционном формате. Снижаем нагрузку на кампус. Большие поточные лекции перевели в онлайн формат. Учитывая специфику, лабораторные работы не все можем перевести в дистанционный формат, остается очная форма», — поделилась Елена Разинкина.

Также Петербургский политехнический университет сохранил стоимость обучения на уровне 2019 года, продолжила Разинкина. Однако СПбПУ прилагает много усилий, чтобы реализовать обучение в дистанционном формате, поскольку «история недешевая».

Ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин добавил, что вуз полностью не переводил в дистанционный формат первый курс. По его словам, 10% студентов выбрали дистанционный формат, остальные — ходят на пары.

Ответственный секретарь приемной комиссии Педиатрического медицинского университета Виктор Пузырев напомнил о детской клинике на территории вуза, а студентов много, поэтому вероятность заражения большая. Университет рассматривает возможность выхода старших курсов в городские больницы, а младших — на дистанционный формат.