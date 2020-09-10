«Синара» начала серийные поставки локомотивов ТЭМ7А в Арктику

Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) дал старт серийным поставкам новейших маневренных локомотивов для ПАО «НОВАТЭК», сообщает портал «Сделано у нас». На Северо-Русском месторождении в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в условиях экстремально низких температур, будут трудиться тепловозы серии ТЭМ7А.

Введение в процесс работы дополнительных тяговых единиц даст возможность увеличить эффективность сортировочных работ. Тепловозы будут вывозить до 20 миллионов кубометров жидких углеводоровод в сутки.

На всей сети дорог РЖД и промышленных предприятий восьмиосный локомотив ТЭМ7А является мощнейшим тепловозом (2040 л.с.). Он обладает уникальной ходовой частью, которая позволит максимально использовать сцепную массу, вписывание в кривые малого радиуса и динамические качества.

Управлять машиной будут с помощью микропроцессорной системы управления. Локомотив ТЭМ7А имеет шесть спецификаций, которые разработали специально под требования заказчиков.

Совместное сотрудничество компании «НОВАТЭК», одного из крупнейших производителей природного газа на территории РФ, и СТМ началось еще в 2009 году. Тогда партнеру предложили локомотивы ТЭМ7А, которые зарекомендовали себя в маневровой работе на предприятиях нефтегазового сектора. Холдинг направит еще один тепловоз из этой серии в четвертом квартале 2020 года.

Машина будет обеспечивать растущие потребности транспортировки жидких углеводородов Северо-Русского блока. Он, в свою очередь, включает в себя Восточно-Тазовское, Дороговское и Харбейское месторождения. Их запуск запланирован на 2021 год. Добывать они будут около 13 миллиардов кубометров газа в год.