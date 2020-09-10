Елена Иванова подключит максимум связей для помощи людям с проблемами ЖКХ

Жители села Выльгорт Республики Коми испытывают проблемы с коммуникациями в жилых постройках. Большинство из них — переселенцы из аварийного жилья. Под контроль ситуацию взяла глава местного ОНФ Елена Иванова.

Самой большой проблемой для граждан является подключение водоснабжения. Респонденты Федерального агентства новостей рассказали: для того чтобы набрать воды, приходится ходить на соседнюю улицу. Там же сельчане встречаются с недовольством соседей, которые платят за нее по тарифу. У некоторых начались проблемы со здоровьем из-за использования некачественной воды.

"Утверждают, что они платят за эту воду, а мы ее берем и не оплачиваем, задерживаем их время, постоянно возмущаются, постоянно эти претензии мы выслушиваем", — рассказала местная жительница Людмила Лобанова.

Уже не первый год жители Выльгорта не могут добиться от местной администрации решения проблемы. Там заявляют, что людям они ничего не должны, так как не занимаются указанным проектом проводки коммуникации. Потеряв надежду, граждане обратились за помощью общественников. На место приехала глава Общероссийского народного фронта (ОНФ) Республики Коми Елена Иванова.

"Мы будем бить в колокола на всех уровнях, и на федеральном в том числе, для того чтобы жители этого микрорайона наконец-то получили водоснабжение, канализацию в соответствии со всеми нормативными документами и экспертизами", — заявила Иванова.

Сейчас она уже занимается подготовкой пакета обращений во все возможные инстанции для того, чтобы в скорейшем времени помочь местным жителям с проведением водопровода. В то же время людям только и остается надеяться на то, что их проблемы наконец решатся.