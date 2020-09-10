Девушка Джеймса Бонда скончалась в возрасте 82 лет

Известная актриса из Великобритании Дайана Ригг скончалась в возрасте 82 лет, пишут СМИ.

Ригг была в первую очередь известна своей ролью девушки Джеймса Бонда в кинофильме "На секретной службе Ее Величества", а также исполнением роли Оленны Тирелл в популярном сериале "Игра престолов".

Дайана Ригг родилась 20 июля 1938 года в небольшом английском городе Донкастер в Южном Йоркшире. Актерством она заинтересовалась в возрасте 12 лет после того, как посетила вместе с родителями постановку "Генрих VIII" по Уильяму Шекспиру. Уже через год она исполнила роль Златовласки в театре. На профессиональном же уровне Дайана впервые выступила перед публикой 24 июня 1957 года в роли Нателлы Абашвили в пьесе "Кавказский меловой круг".