Спортсмен Конькин о турнире в поддержку Шугалея: Патриоты своих не бросают

Турнир единоборств в поддержку российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана пройдет в Санкт-Петербурге на базе концертно-спортивного комплекса "Тинькофф Арена". В мероприятии поучаствуют 20 спортсменов.

Участник соревнований Евгений Конькин объяснил, почему считает мероприятие важным событием и рассказал, как ему далась подготовка к бою. Ценителям смешанных единоборств будет интересно посмотреть соревнования. Спортсмен придерживается мнения, что своих соотечественников нельзя бросать в любой ситуации.

"Лично для меня важен тот факт, что если ты патриотичен, то ты не должен бросать своих в любых ситуациях", - поделился Конькин в беседе с корреспондентом "Слово и Дело".

Тренер бойца Вадима Малыгина Андрей Чемашкин признался, что его подопечного ждет первый серьезный бой за долгое время. Турнир состоится 11 сентября в 18:00 часов. Мероприятие направлено на поддержку социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, незаконно задержанных в Ливии. Россиян держат в тюрьме "Митига", известной пытками и нечеловеческими условиями содержания. История граждан РФ стала основой фильмов "Шугалей" и "Шугалей-2". Звезды, блогеры, политики и эксперты считают, что картина поможет вернуть ученых на родину.