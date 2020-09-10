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16:57   10 Сентября 2020
Россия

Петербургские вузы рассказали, как прошла приемная кампания 2020 года

Петербургские вузы рассказали, как прошла приемная кампания 2020 года

Коронавирус внес свои коррективы почти во все области жизни россиян, и образовательная сфера не стала исключением. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» обсудили, в чем состоят особенности приемной кампании в ведущие вузы Петербурга в 2020 году.

«Основное отличие от 2019 года в том, что эта приемная кампания практически во все вузы России, в том числе и в «Политех», проходила исключительно в дистанционном формате. В отличие от 2019 года абитуриенты и их родители не могли попасть на кампус и задать какие-то свои вопросы, посетить вуз, походить по территории», — рассказала проректор по образовательной деятельности СПбПУ «Политех» Елена Разинкина.

По ее словам, «Политех» уже несколько лет ведет прием будущих студентов с использованием электронного личного кабинета. В 2020 году цифровой сервис был значительно переработан, добавилось множество возможностей для интерактивного общения. Это было сделано потому, что очное посещение абитуриентов в условиях пандемии не предполагалось, объяснила Разинкина.

«В этом году мы участвовали в эксперименте, абитуриентам была представлена возможность подавать документы через сервис Министерства науки и высшего образования РФ. Это тоже весомое отличие от кампании 2019 года. И с этим были связаны свои сложности», – сказала сотрудница «Политеха».

Помимо этого, в 2020 году были сдвинуты сроки приема документов, что вызвало некоторые сложности в вузе, поделилась Разинкина. Однако «Политех» справился со всеми заявками.

Петербургские вузы рассказали, как прошла приемная кампания 2020 года

Спокойная и домашняя обстановка помогла абитуриентам подумать над направлением, по которому они хотели бы учиться, обратила внимание спикер. «Политех» столкнулся с тем, что количество подаваемых заявлений значительно выросло, желающие поступить в вуз вели себя крайне активно.

«К примеру, в последний день подачи согласия, 24 августа 2020 года, за одну минуту вуз обрабатывал порядка 25 заявок от абитуриентов. Это была очень высокая нагрузка на все сервисы "Политеха". У нас также реализуется программа среднего профессионального образования, и мы отметили для себя, что возрос интерес к этой программе», — добавила проректор образовательной деятельности.

Алексей Итин, ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО, поправил коллегу, что университеты Петербурга все же могли общаться с абитуриентами и многие этим пользовались.

«Кто-то приезжал, общался, спрашивал. У нас работал ребята-консультанты, которые рассказывали абитуриентам и их родителям про вуз, который они выбрали. Но главное отличие от 2019 года в том, как мне кажется, что абитуриенты более осознанно подходили к той или иной специальности. То есть были даже вопросы про подробности учебного плана, которых никогда не было. У ребят было много времени, они досконально изучали эту информацию», — пояснил Итин.

В ИТМО виртуальная приемная кампания стартовала еще в феврале этого года и к тому моменту была протестирована, сообщил секретарь приемной комиссии университета. Поэтому к лету 2020 года вуз провел еще большую работу над «подводными камнями», в результате чего абитуриенты справлялись с подачей заявлений в электронной форме без проблем.

Петербургские вузы рассказали, как прошла приемная кампания 2020 года

COVID-19 не напугал ребят, которые поставили себе цель стать врачами, отметил ответственный секретарь приемной комиссии Педиатрического университета СПбГПМУ Виктор Пузырев. Многих абитуриентов ситуация с пандемией только подтолкнула к получению новых знаний в области медицины.

«Было намного больше заявлений, чем в 2019 году. Ребята понимали, на что они идут. Основные правила приема в вуз, конечно, едины по всей России. У нас были свои нюансы, но очень не хватало личного общения с абитуриентами. Не все можно рассказать по телефону, не все моменты обучения можно расписать словами», — подчеркнул Пузырев.

БГТУ «ВОЕНМЕХ» отметил двукратный рост числа заявлений в сравнении с прошлым годом. Об этом в Медиагруппе «Патриот» рассказал директор центра организации приема вуза Алексей Кузьмин:

Петербургские вузы рассказали, как прошла приемная кампания 2020 года

«Дистанционная форма дала возможность ребятам со всей России увидеть, какие в нашей стране есть университеты, более детально их изучить. Абитуриенты стали более тщательно подходить к выбору вуза, это правда. Мы пытались четко формулировать логику направления подготовки, делать на этом акцент. В 2020 году мы сильно "ударили" по медиа: делали профориентационные ролики, виртуальный тур по университету».

Кузьмин подытожил, что в будущем практику виртуальных приемных комиссий не стоит списывать со счетов.

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Автор: Роман Самойлов
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