Петербургские вузы рассказали, как прошла приемная кампания 2020 года

Коронавирус внес свои коррективы почти во все области жизни россиян, и образовательная сфера не стала исключением. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» обсудили, в чем состоят особенности приемной кампании в ведущие вузы Петербурга в 2020 году.

«Основное отличие от 2019 года в том, что эта приемная кампания практически во все вузы России, в том числе и в «Политех», проходила исключительно в дистанционном формате. В отличие от 2019 года абитуриенты и их родители не могли попасть на кампус и задать какие-то свои вопросы, посетить вуз, походить по территории», — рассказала проректор по образовательной деятельности СПбПУ «Политех» Елена Разинкина.

По ее словам, «Политех» уже несколько лет ведет прием будущих студентов с использованием электронного личного кабинета. В 2020 году цифровой сервис был значительно переработан, добавилось множество возможностей для интерактивного общения. Это было сделано потому, что очное посещение абитуриентов в условиях пандемии не предполагалось, объяснила Разинкина.

«В этом году мы участвовали в эксперименте, абитуриентам была представлена возможность подавать документы через сервис Министерства науки и высшего образования РФ. Это тоже весомое отличие от кампании 2019 года. И с этим были связаны свои сложности», – сказала сотрудница «Политеха».

Помимо этого, в 2020 году были сдвинуты сроки приема документов, что вызвало некоторые сложности в вузе, поделилась Разинкина. Однако «Политех» справился со всеми заявками.

Спокойная и домашняя обстановка помогла абитуриентам подумать над направлением, по которому они хотели бы учиться, обратила внимание спикер. «Политех» столкнулся с тем, что количество подаваемых заявлений значительно выросло, желающие поступить в вуз вели себя крайне активно.

«К примеру, в последний день подачи согласия, 24 августа 2020 года, за одну минуту вуз обрабатывал порядка 25 заявок от абитуриентов. Это была очень высокая нагрузка на все сервисы "Политеха". У нас также реализуется программа среднего профессионального образования, и мы отметили для себя, что возрос интерес к этой программе», — добавила проректор образовательной деятельности.

Алексей Итин, ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО, поправил коллегу, что университеты Петербурга все же могли общаться с абитуриентами и многие этим пользовались.

«Кто-то приезжал, общался, спрашивал. У нас работал ребята-консультанты, которые рассказывали абитуриентам и их родителям про вуз, который они выбрали. Но главное отличие от 2019 года в том, как мне кажется, что абитуриенты более осознанно подходили к той или иной специальности. То есть были даже вопросы про подробности учебного плана, которых никогда не было. У ребят было много времени, они досконально изучали эту информацию», — пояснил Итин.

В ИТМО виртуальная приемная кампания стартовала еще в феврале этого года и к тому моменту была протестирована, сообщил секретарь приемной комиссии университета. Поэтому к лету 2020 года вуз провел еще большую работу над «подводными камнями», в результате чего абитуриенты справлялись с подачей заявлений в электронной форме без проблем.

COVID-19 не напугал ребят, которые поставили себе цель стать врачами, отметил ответственный секретарь приемной комиссии Педиатрического университета СПбГПМУ Виктор Пузырев. Многих абитуриентов ситуация с пандемией только подтолкнула к получению новых знаний в области медицины.

«Было намного больше заявлений, чем в 2019 году. Ребята понимали, на что они идут. Основные правила приема в вуз, конечно, едины по всей России. У нас были свои нюансы, но очень не хватало личного общения с абитуриентами. Не все можно рассказать по телефону, не все моменты обучения можно расписать словами», — подчеркнул Пузырев.

БГТУ «ВОЕНМЕХ» отметил двукратный рост числа заявлений в сравнении с прошлым годом. Об этом в Медиагруппе «Патриот» рассказал директор центра организации приема вуза Алексей Кузьмин:

«Дистанционная форма дала возможность ребятам со всей России увидеть, какие в нашей стране есть университеты, более детально их изучить. Абитуриенты стали более тщательно подходить к выбору вуза, это правда. Мы пытались четко формулировать логику направления подготовки, делать на этом акцент. В 2020 году мы сильно "ударили" по медиа: делали профориентационные ролики, виртуальный тур по университету».

Кузьмин подытожил, что в будущем практику виртуальных приемных комиссий не стоит списывать со счетов.