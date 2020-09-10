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16:40   10 Сентября 2020
Политика

Украина переживает из-за сближения РФ и Белоруссии

Украина переживает из-за сближения РФ и Белоруссии

Сближение России и Белоруссии дает повод для волнения и беспокойства, заявил посол Украины в Минске Игорь Кизим.

По его словам, при визите президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву будут обсуждаться "вопросы интеграции", пишет РИА Новости. Украина обеспокоена тем, как далеко может зайти сотрудничество Москвы и Минска.

Кизим рассказал, что раньше Лукашенко "давал Киеву гарантии" и говорил о мирной границе страны, но теперь ситуация меняется, так что Киев взволнован сближением Белоруссии и России.

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Автор: Яна Либерман
#россия #украина #белоруссия

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