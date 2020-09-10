Украина переживает из-за сближения РФ и Белоруссии

Сближение России и Белоруссии дает повод для волнения и беспокойства, заявил посол Украины в Минске Игорь Кизим.

По его словам, при визите президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву будут обсуждаться "вопросы интеграции", пишет РИА Новости. Украина обеспокоена тем, как далеко может зайти сотрудничество Москвы и Минска.

Кизим рассказал, что раньше Лукашенко "давал Киеву гарантии" и говорил о мирной границе страны, но теперь ситуация меняется, так что Киев взволнован сближением Белоруссии и России.