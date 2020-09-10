Книгу Вудворда о Трампе назвали проявлением инфовойны против России

Заявления США о якобы создании "нового ядерного оружия", не имеющего аналогов в мире — обычная провокация в рамках инфовойны против России, считает президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин.

Автор американской книги "Ярость" Боб Вудворд, ссылаясь на интервью с главой США Дональдом Трампом, заявил в своей работе, что Вашингтон якобы обладает "новым ядерным оружием", которого нет ни у России, ни у Китая. Президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин отметил в комментарии для iReactor стремительную потерю США мирового лидерства. Он назвал приведенные в книге слова Трампа элементом информационной войны Вашингтона против РФ и Китая.

"Очередная утка и провокация, направленная в первую очередь на обострение информационной войны с Россией и Китаем и подрыв доверия, что может привести к очередному охлаждению отношений с нашей страной", — считает эксперт.

Коллега Самонкина — руководитель АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Дмитрий Захаров придерживается аналогичного мнения. По его словам, такие заявления являются уловкой для привлечения внимания к персоне Трампа.