Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина прекратит существование, если президент Владимир Зеленский сохранит пост. Обращение украинский политик разместил на YouTube-канале.

По его мнению, украинский лидер «не понимает, что делает», а правительство гробит экономическую политику страны. В частности, Мураев считает, что политика Владимира Зеленского может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», которые создадут внутри Украины «карательную вертикаль».

«Страны не будет, земли не будет, ничего не будет», — сказал экс-депутат Рады.

Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что президента Зеленского бывшие соратники критикуют небезосновательно. Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан уже заявлял, если Владимир Зеленский продолжит занимать лидирующий пост, тогда развал страны не избежать.

«Дело в том, что это случайный человек у власти. Он абсолютно не понимает, что такое управление страной. В данном случае он просто играет роль, он уже устал от этой роли. Он любитель поменять амплуа на сцене, но страна – это не сцена. Он реально попал под внешнее управление», — считает Владимир Олейник.

Верховная рада в конце августа по инициативе президента ратифицировала меморандум между Европейским союзом, Международным валютным фондом и Украиной ради получения макрофинансовой помощи, продолжил Олейник. Однако, в соответствии с меморандумом, судебная система, прокуратура, таможня, налоговая и основные украинские предприятия перешли под контроль иностранцев.

«То есть реально мы поставили жирную точку в существовании государства», — подчеркнул украинский политик.

Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин считает, что украинскую экономику давно контролируют международные финансовые организации. По его мнению, МВФ и другие международные организации специально загоняют Украину в кабальные условия для получения новых кредитов.

Кредиты не улучшают благосостояние страны и не способствуют внедрению реформ, поскольку деньги направляют на «латание дыр» от предыдущих долгов.

«Украина действительно находится в ниспадающей воронке, которая опускает страну, с экономической точки зрения, все ниже и ниже», — резюмировал Дмитрий Перлин.