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16:09   10 Сентября 2020
Экономика

Глава кабмина: бюджет 2021 года сверстали с учетом роста экономики РФ

Глава кабмина: бюджет 2021 года сверстали с учетом роста экономики РФ

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов был сверстан с учетом необходимости вернуть экономику к восстановительному росту. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, в проекте бюджета полностью учтены как реализация национальных целей развития, так и исполнение социальных обязательств. Бюджетный пакет запланировано направить в Госдуму не позже 1 октября.

Российские регионы получат дополнительные 2,3 млрд рублей от правительства на жилье для детей-сирот. Субсидию получат десять регионов с непростой экономической конъюнктурой. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #экономика #бюджет #мишустин

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