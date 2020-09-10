Боец клуба ММА "Север" Малыгин: наше выступление посвящено Шугалею

Бойцы ММА прошли взвешивание и медосмотр перед турниром, устроенным в поддержку социолога Максима Шугалея. Соревнования, которые состоятся 11 сентября в Петербурге, организовал Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

В четверг, 10 сентября, участники турнира прошли инструктаж, пишет Федеральное агентство новостей. Также врачи провели взвешивание, измерили пульс, давление и температуру спортсменов.

Организаторы мероприятия пообещали, что турнир будет зрелищным, а участники в свою очередь сообщили, что соревнования - это хорошая возможность выразить поддержку российским гражданам, оказавшимся в ливийском плену.

"Турнир в поддержку Максима Шугалея… Я согласился, слышал про него, что он находится в плену. И я думаю, что наше выступление на турнире поможет скорейшему его освобождению", - ответил журналистам ФАН участник соревнований от Республики Коми Вадим Малыгин.

Турнир M-1 Online Selection начнется 11 сентября в 18:00 по московскому времени в концертно-спортивном комплексе "Тинькофф Арена" в Петербурге.

Сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в Ливию в 2019 году для проведения исследований. Однако россияне были захвачены местными боевиками и до сих пор незаконно удерживаются в ливийской тюрьме "Митига", которая находится на территории Триполи.