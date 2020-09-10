В Марокко стартует новый раунд консультаций по ливийской проблематике

Очередной раунд переговоров, касающийся урегулирования ситуации в Ливии, пройдет 10 сентября в Марокко. Об этом в четверг сообщает информационный портал Sputnik Arabic, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Участники переговоров — представители Восточного правительства Ливии, выступающие от лица Палаты представителей, и делегаты от так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Встреча пройдет в Марокко, передает агентство.

Сторонам предстоит найти компромисс по вопросу распределения суверенных должностей. Кроме этого, они обсудят детали структуры государственных институтов и определят пункты, которые необходимы для сохранения режима прекращения огня.

Накануне стало известно, что консультацию в Марокко поддержала Россия. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва одобряет инициативы, призванные урегулировать давний кризис в североафриканской стране.