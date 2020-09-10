Терпи, казак — национальность получишь

Вопрос о признании казаков национальностью не рассматривается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако его мог бы рассмотреть Совет при президенте по делам национальностей или уполномоченный по вопросам казачества, отметил представитель Кремля.

«Я никогда об этом не слышал, не сталкивался с документами на этот счет. Но если есть такое намерение, то нужно понять, является ли это единодушным порывом. И если является, то нужно выйти на руководство региона, руководство страны, сформулировать и конкретно поставить этот вопрос», — сказал Песков журналистам.

Казачество — это национальность?

Социологи определяют казачество как этническую, историческую и социальную общность, разделенную на группы в зависимости от региональной специфики. С точки зрения национальности казачество объединяет русских, украинцев, калымков, бурят, осетин и не только.

Зачастую ученые называют казачество субэтносом — это компактно проживающая группа, принадлежащая к большему народу (этносу), но отличающаяся культурными особенностями, а иногда и языковыми — например, диалектом. Субэтнические группы возникают по разным причинам: территориальным, социальным, религиозным. В России субэтносами, к примеру, являются поморы и старообрядцы.

Что же касается казаков, то сегодня наиболее известны проживающие на территории России кубанские и донские казаки. Однако еще в начале XX века существовало 11 казачьих войск — Оренбургское, Забайкальское, Сибирское, Уральское, Уссурийское и другие. А на территории современной Украины проживали запорожские казаки, половина из которых состояла на службе в Российской империи еще в конце XVIII века.

Рассмотрят ли в Кремле вопрос о «казачьей национальности»?

В казачьей среде тема статуса обсуждается постоянно, поделился атаман Всевеликого войска Донского с 2000 по 2013 год, а ныне депутат Госдумы Виктор Водолацкий с «Политикой Сегодня». Но для того, чтобы ставить «национальный вопрос» на государственном уровне, казакам необходимо провести серьезную работу над собой, считает парламентарий.

«Казакам нужно заниматься детьми, молодежью. Объединиться, а не делиться на различные организации, которых сегодня сотни на территории РФ. Нынешний Совет при президенте по делам казачества, который возглавляет помощник президента Анатолий Анатольевич Серышев, как раз и взял на себя эту тяжелую ношу, чтобы казаки [отошли] от дрязг, от свар, от негатива друг к другу и могли начать формировать позитивную политику в гражданском обществе», — рассказал Водолацкий.

Вопрос о «казачьей национальности» сложный. Определить этническую составляющую казачества, вероятно, так же непросто, как и сплотить казаков. Как показывает практика, зачастую они не могут придти к общим решениям. Например, в ноябре 2019 года нового атамана Всевеликого войска Донского избирали «со скандалом», но без консенсуса.

«Казачество воспитывается и впитывается с молоком матери. Каждый казак знает казачьи традиции, обычаи и культуру. Я — донской казак, кто-то кубанский казак. Но необходимо провести огромную работу, чтобы казачество стало единым, чтобы на территории проживания казаки изменили отношение к себе своими делами и поступками, а потом могли ставить вопрос перед государством о рассмотрении такого действия», — выразил мнение Водолацкий.

Парламентарий отмечает выдающуюся роль казачества в российской истории. По его словам, это давно заметили и в Кремле. А подвижки к признанию казачества национальностью начались еще с «нулевых» годов.

«В 2002 году, когда я был атаманом Великого войска Донского, была перепись населения, и для отдельной категории, самой пассионарной части русского народа, как было сказано — казаков и поморов, была отдельная графа. И сегодня в карте национальностей РФ есть отдельная строка — казаки. Это уже прогресс», — объясняет Водолацкий.

Неизменным остается одно: традиционная готовность казачества служить российскому государству, защищать его и способствовать развитию страны, заключил депутат.

Самоорганизация казаков, которой желает Водолацкий, началась в 2020 году с юга, но не с Дона или Кубани. В январе казаки Крыма и Севастополя решили объединиться в единое Черноморское войско.

Это решение поддержал губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Последний отметил, что именно казаки первыми пришли на помощь жителям полуострова в 2014 году для охраны правопорядка и государственных границ РФ.