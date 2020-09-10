Счетная палата нашла нарушения в работе Минэнерго на 292 млн рублей

Проверка деятельности Министерства энергетики России за 2019 года выявила недостатки и нарушения на сумму в 292 млн рублей, сообщила Счетная палата.

Как отметил регулятор, часть этих нарушений была допущена при формировании госзадания и ведения контроля за освоением бюджетных инвестиций. По данным СП, доходы Минэнерго за 2019 год —46,7 млрд рублей. Основной объем поступлений (более 94%) составили доходы по соглашениям о разделе продукции. Прогноз по этому показателю оказался превышен на 8,6%.

При этом министерство исполнило бюджет на 2019 год не полностью. По оценке СП, неосвоенными остались 891,7 млн рублей, большая часть которых приходится на межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства на развитие рынка газомоторного топлива.

Основная часть расходов Минэнерго за отчетный период пришлась на реализацию государственной программы "Развитие энергетики", указала СП. По их данным, на эти цели министерство потратило 18,6 млрд рублей.

В прошлом году Минэнерго не исполнило лишь один целевой показатель — "Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018 года", добавили в СП. По информации регулятора, из 21 основного мероприятия госпрограммы в прошлом году было реализовано 14, а из 30 показателей ее программ не были достигнуты значения девяти.