Глава ЦИФРРА назвал «глупостью» данные о том, что россияне стали меньше пить

За последние 10 лет россияне стали в два раза меньше употреблять алкогольные напитки. Такое мнение высказал главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн. По его словам, подобная динамика привела к уменьшению числа случаев алкогольной зависимости.

«Идет неуклонное снижение числа случаев заболевания алкоголизмом: и по отравлениям, и по психозам, и по обращаемости за наркологической помощью. Мы знаем общую статистику, что за 10 лет практически в два раза снизилось в России количество потребляемого алкоголя, измеряемого в литрах абсолютного спирта на душу населения в год с 18 до 9,5 литра. <…> Мы можем это подтвердить. В сравнении с Европой мы пьем сейчас меньше, порядка на два-три литра в год», — сказал Брюн агентству «Москва».

Данные Евгения Брюна не имеют ничего общего с реальной ситуацией с алкогольной зависимостью в России, считает руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. В беседе с «Политикой Сегодня» он назвал отчет специалиста-нарколога «глупостью».

«Вы сами верите в эту глупость? Никакого снижения [уровня] алкоголизма в России вообще нет. С чего оно должно появиться? Почему нам предоставляют такую статистику: да потому что за последние 10 лет в России стало в два раза меньше молодежи от 18 до 30 лет. Причиной этому послужила та демографическая яма, которая была в стране с 1990 по 2002 год. Это единственное отличие, которое в этом плане можно рассматривать», — заявил Дробиз.

В те годы в России действительно имела место так называемая «демографическая яма». С 1993 по 2002 год включительно количество родившихся в стране колебалось в диапазоне 1,2–1,4 миллиона человек. Для сравнения, в 1990-м году этот показатель был на отметке в 1,98 миллиона.

Чтобы поверить эти данные, достаточно обратиться к официальным цифрам. На сайте Федеральной службы государственной статистики РФ представлены графики возрастной структуры населения России 2010 и 2020 года. Десять лет назад мужчины в возрасте от 15 до 34 лет составляли 33,6% от общего числа жителей страны, женщины тех же возрастных категорий – 28,6%.

В 2020 году видим другую картину: число мужчин 15–34 лет сократилось до 27%, а женщин – до 22,6%.

Таким образом, совокупная разница мужчин и женщин от 15 до 34 лет с 2010 года упала на 12%, то есть больше, чем на 17 миллионов человек (от общего числа населения страны в 144,5 миллиона человек по состоянию на 2020 год).

«Так что ничего в России в этом плане не изменилось, пить меньше не стали. Я не думаю, что это все "подстава", я это знаю. Я живу в этой сфере, поэтому прекрасно знаю, что происходит с алкоголем в стране», — заключил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

В своем заявлении агентству «Москва» Евгений Брюн также назвал допустимую дозировку для принятия вина в качестве лекарственного средства. Эксперт обратил внимание, что за один раз не стоит пить больше, чем 20 миллилитров виноградного напитка. Впрочем, тем людям, у которых есть проблемы с генетическими и ферментативными сбоями, алкоголь не рекомендуется в принципе.

11 сентября 2020 года в России отмечается День трезвости. Его праздновали с 1913 года, пока советское руководство не упразднило торжество. В 2014 году Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение о возобновлении традиции празднования.