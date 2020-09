Очевидцы публикуют видео пожара в пострадавшем от взрыва порту Бейрута

Порт Бейрута, где в начале августа произошел сильнейший взрыв, загорелся, сообщают ливанские СМИ. По информации Национального агентства новостей (NNA), горит один из складов с автомобильными маслами и покрышками, расположенный в зоне duty free порта. Данные подтвердила и армия Ливана.

I'm sorry but what the fuck is that? I wanna leave lebanon as soon as possible i cant stand this anymore.#lebanon #port #مرفا_بيروت pic.twitter.com/36pLCY806h — 彡ren (@hhongiee) September 10, 2020

По данным NNA, пожарные машины и сотрудники спасательных служб прибыли к месту случившегося. Армия Ливана объявила о намерении привлечь к тушению пожара вертолеты. Также полицейские и армия перекрыли северный выезд из Бейрута, так как участок трассы проходит вблизи от очага возгорания.

Издание The Daily Star отметило, что военные призвали людей покинуть порт. Ливанский телеканал LBC добавил, что причины возгорания пока неясны. Помимо пожарных расчетов, в порту Бейрута присутствуют подразделения сил гражданской обороны, помогающие облегчить доступ пожарной техники к месту возгорания.

По данным Ливанского общества Красного Креста, жертв и пострадавших нет. Один человек наглотался дыма, но без последствий, опасных для здоровья. Администрация бейрутского порта также не сообщила причины возгорания.

we just can't take a break in this country ! God bless Lebanon ! Port Of Beirut :#مرفأ_بيروت pic.twitter.com/NrgmNUn6KX — wassim safi (@safi_wassim) September 10, 2020

Порт Бейрута взорвался 4 августа. Взрывная волна уничтожила и повредила тысячи домов. Более 300 тыс. людей остались без крова. Погибли 190 человек, пострадали 6,5 тыс. граждан.

По данным ливанского МВД, при сварочных работах загорелось свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, которую хранили на складе в порту. Столицу Ливана признали районом бедствия, поэтому до 19 сентября в городе действует режим чрезвычайного положения.