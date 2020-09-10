Совфед указал на вмешательство Германии во внутренние дела России

Ресурсы ФБК (признан в РФ иноагентом) и блогера Алексея Навального планировалось использовать из-за границы для разжигания протестов в единый день голосования в РФ. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Действия Германии в ситуации с Навальным похожи на вмешательство в дела РФ", — заявил сенатор.

Климов также отметил, что комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета обсудит поправки по реагированию на внешние вызовы в соответствии с новой Конституцией.