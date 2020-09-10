Сатановский рассказал об авантюре поляков по «Северному потоку-2»

Идея Польши предложить Германии отказаться от «Северного потока-2» и использовать вместо него свой собственный еще не построенный газопровод Baltic Pipe поражает оригинальностью и выглядит как «аттракцион невиданной щедрости.

Об этом в своем авторском Telegram-канале «Армагеддоныч» пишет известный российский политолог Евгений Сатановский.

Напомним, ранее эту идею в эфире Польского телевидения озвучил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер, рассказав, что российский газопровод «Северный поток-2», который по дну Балтийского моря свяжет РФ и Германию напрямую и сможет поставлять 55 миллиардов кубометров газа ежегодно, якобы «не отвечает общеевропейскому подходу к вопросам энергетической безопасности». Поэтому, по словам Мюллера, Германии следует отказаться от реализации этого проекта, и использовать польскую газо-транспортную систему Baltic Pipe, которая пройдет из Норвегии в Польшу по территории Дании. Согласно плану, польский газопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году, тогда как российский «Северный поток-2» планируется достроить уже к концу 2020 года.

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — подчеркнул Мюллер.

По мнению Евгения Сатановского, то, что поляки хотят через Данию гнать себе норвежский газ, лишь бы не иметь дело с русскими, это их полное право. Экономики в этом решении нет, одна политика, которая к тому же замешана на «зоологической русофобии» польских властей. Также Польшу в этом поддерживают американские чиновники, которым глубоко плевать и на саму Польшу, и на всю Европу, так как их США рассматривают лишь в качестве рынка сбыта своих товаров и плацдарма для удара по России.

«Вопрос: Меркель про Норвегию с ее газом не слышала никогда? Или ее Варшава круглой дурой считает? Да, с мигрантами она, конечно, лоханулась – увлеклась модными политкорректными теориями. Но дурой не была никогда», — пишет политолог.

То, что Германия решила сотрудничать в газовом вопросе именно с Россией объясняется тем, что у Норвегии нет того объема газа, который необходим Европе, и взять его неоткуда, подчеркивает Сатановский.

«В России есть, а у всех остальных европейских поставщиков нет. И у Британии его нет. А у Польши и вовсе никогда не было — и не будет. Столько они про сланцевый газ чирикали… Сказки это оказались. Вранье, блеф и авантюра чистой воды, — продолжает эксперт.

Таким образом можно констатировать, что поляки не просто предлагают Берлину поменять трубу на трубу. Они предлагают бессмысленно разменять проект, который может обеспечить Европу топливом, на проект, который этого никогда не сможет.

«Ну и на фига козе баян, а ФРГ такое счастье? Тем более, что миллиарды и миллиарды евро, которые немецкими компаниями вложены в трубопровод из России, им никто не вернет, — отмечает Сатановский. — Напротив, поляки на своём гешефте сами заработать намерены. И немало. От же ж, какие лапы! Так о Германии пекутся…».

Хотя, возможно, заключает эксперт, может быть Польша и не пытается обвести Берлин вокруг пальца, считая немцев мазохистами, а «честно и бесхитростно» предлагает глупость? Это, по словам Евгения Сатановского, многое бы объяснило.