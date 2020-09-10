Совместная инспекция ДНР и ВСУ на линии разграничения в Донбассе отменяется

Совместная инспекция представителей Донецкой Народной Республики и украинских военных в районе поселка Шумы 10 сентября не состоится. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

В украинском военном ведомстве заявили, что представители ДНР выдвинули новые требования для проведения инспекции и они не соответствуют достигнутым ранее соглашениям.

"По состоянию на сегодняшнее утро мы услышали кучу новых требований и претензий, которые противоречат друг другу, нарушают договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, и еще больше унижают ОБСЕ как нейтрального и объективного посредника", — указывается в сообщении Минобороны Украины.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК предложили Киеву провести совместную инспекцию в районе Шумов, где расположены позиции ВСУ, чтобы засвидетельствовать действенность дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.