Академик Шляхто: 50% петербуржцев с COVID могли бы лечиться дома

Директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто во время пресс-конференции в ТАСС рассказал, что 50% болеющих коронавирусом пациентов, находящихся в стационарах, могли бы лечиться дома. Эксперт отметил, что болезнь у половины петербуржцев протекает в легкой форме.

«Своевременно начатое лечение позволяет снизить до минимума вероятность летального исхода», — добавил эксперт.

Кроме того, Шляхто подчеркнул, что Северная столица стала ареной испытаний оксида азота, который используют для лечения в сложных случаях заражения коронавирусом. Благодаря газу, 75% пациентов уже удалось не переводить на аппараты искусственного кровообращения (АИК).

Академик также обратил внимание жителей Петербурга на то, что не стоит пугаться сентябрьского роста заболеваемости. Шляхто привел в пример зарубежный опыт.

«В Европе количество больных растет, а число летальных исходов, в той же Германии, продолжает снижаться», — сказал ученый.

Спикеры пресс-конференции призвали россиян не игнорировать медицинские маски и вакцинацию от гриппа. А также отметили, что каждый случай заболевания COVID в школах требует серьезного разбора и может стать основанием для прекращения занятий.