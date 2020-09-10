Украинские фермеры поставили ультиматум власти после засухи

Фермеры Одесской области грозят перекрыть трассы, если украинская власть не поможет в борьбе с засухой. По их словам, неблагоприятные условия в регионе продолжаются второй год подряд, но поддержки со стороны Киева нет.

«Без помощи правительства бессарабский фермер не выживет в этом году. Чтобы посеяться в прошлом году мы взяли кредиты на удобрения, семена, солярку. Все имущество сейчас заложено еще с прошлого года. На нас никто не обращает внимания. К нам приезжали и заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, и трижды был сам министр и губернатор, но результата нет. Приезжают и рассказывают, что нет схемы выплаты», — поделился фермер Александр Пересудько в ходе Всеукраинского конгресса фермеров.

Сейчас в регионе уже погибли от 80% до 100% озимых, теперь продолжают гибнуть яровые культуры. Хозяйства уже остались без подсолнечника, проса и кукурузы. Председатель ассоциации фермеров Бессарабии Алла Стоянова добавила, что у людей нет денег, поскольку ситуация не решается второй год подряд.

«Засуха была с 2019 года. Еще с 2018 года аграрии вошли в кредиты для посевной в 2019 году. Ожидали, что, затянув пояса в 2020 году, станут на ноги, но попали в ловушку: выложились на полную, денег на счетах нет, склады пустые, в полях все сгорело, арендную плату пайщикам заплатить не с чего, налоги – не из чего», — разъяснила она.

Такая критическая ситуация угроза не только для аграриев, но и для всего региона, продолжила Алла Стоянова. Фермерские хозяйства — бюджетообразующие. Если они не платят налоги, тогда вся социальная сфера района остается без зарплат.

«Правительство знает о нашей беде — были акции протеста. Возможности помочь в правительстве есть, но не хватает понимания, как они могут помочь. Компенсация – замечательный механизм, но на сегодня Торговая палата не признает засуху форс-мажором. Без реальной финподдержки аграрии не выживут», — сказала Стоянова.

Необходимость введения страхового платежа отметил и председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник. По его мнению, для решения проблем фермеров, нужен комплекс мер.