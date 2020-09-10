Украинские фермеры поставили ультиматум власти после засухи
Фермеры Одесской области грозят перекрыть трассы, если украинская власть не поможет в борьбе с засухой. По их словам, неблагоприятные условия в регионе продолжаются второй год подряд, но поддержки со стороны Киева нет.
«Без помощи правительства бессарабский фермер не выживет в этом году. Чтобы посеяться в прошлом году мы взяли кредиты на удобрения, семена, солярку. Все имущество сейчас заложено еще с прошлого года. На нас никто не обращает внимания. К нам приезжали и заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, и трижды был сам министр и губернатор, но результата нет. Приезжают и рассказывают, что нет схемы выплаты», — поделился фермер Александр Пересудько в ходе Всеукраинского конгресса фермеров.
Сейчас в регионе уже погибли от 80% до 100% озимых, теперь продолжают гибнуть яровые культуры. Хозяйства уже остались без подсолнечника, проса и кукурузы. Председатель ассоциации фермеров Бессарабии Алла Стоянова добавила, что у людей нет денег, поскольку ситуация не решается второй год подряд.
«Засуха была с 2019 года. Еще с 2018 года аграрии вошли в кредиты для посевной в 2019 году. Ожидали, что, затянув пояса в 2020 году, станут на ноги, но попали в ловушку: выложились на полную, денег на счетах нет, склады пустые, в полях все сгорело, арендную плату пайщикам заплатить не с чего, налоги – не из чего», — разъяснила она.
Такая критическая ситуация угроза не только для аграриев, но и для всего региона, продолжила Алла Стоянова. Фермерские хозяйства — бюджетообразующие. Если они не платят налоги, тогда вся социальная сфера района остается без зарплат.
«Правительство знает о нашей беде — были акции протеста. Возможности помочь в правительстве есть, но не хватает понимания, как они могут помочь. Компенсация – замечательный механизм, но на сегодня Торговая палата не признает засуху форс-мажором. Без реальной финподдержки аграрии не выживут», — сказала Стоянова.
Необходимость введения страхового платежа отметил и председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник. По его мнению, для решения проблем фермеров, нужен комплекс мер.
«Без компенсации из резервного фонда за потерянный урожай в этом году в регионе будет беда. Должна быть масштабная программа орошения, именно государственная, потому что частный бизнес не потянет ее восстановить. Нужно, чтобы фермеры научились пользоваться страховыми продуктами. Будем требовать компенсацию страхового платежа, как это действует в ЕС», — резюмировал Слободяник.