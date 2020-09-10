Россиянам в четырех регионах начнут бесплатно проводить газ

Граждане России, проживающие в четырех регионах, в экспериментальном порядке будут бесплатно получать газ. Такую модель в Минэнерго назвали социальной концепции газификации.

Инициативу министерства опробуют в четырех субъектах РФ: Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, пишут "Ведомости". Жители этих регионов не буду платить за проведение газа к домам и дачам.

Право на льготу смогут получить все жители регионов, попавшие под действие пилотного проекта. Отмечается, что в учет не будут брать время, которое россияне проводят на участках.

По данным Минэнерго, программу начнут реализовывать с 2021 года. Сроки проекта утвердят на уровне правительства. В настоящее время стоимость газификации участка варьируется от 45 до 280 тыс. рублей в зависимости от региона.