Песков рассказал о незаконных митингах после выборов президента Белоруссии

Незаконные массовые акции не означают, что все белорусы выступают против президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, после выборов всегда остаются недовольные, однако это совсем не означает, что все граждане выступают против действующего главы государства. Некоторые люди выходят на митинги, но это не отражает отношения абсолютно всех к президенту.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Победу одержал Александр Лукашенко, получив поддержку более 80% избирателей.