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14:09   10 Сентября 2020
Происшествия

Пожар разгорелся на складах с покрышками в порту Бейрута

Пожар разгорелся на складах с покрышками в порту Бейрута

Пожарные Бейрута тушат огонь, который разгорелся в городском порту на складе с покрышками.

В порту Бейрута, где больше месяца назад произошел мощный взрыв, снова пожар: сейчас огонь разгорелся на складе с покрышками.

На место ЧП прибыли сотрудники пожарных служб. Там слышатся небольшие взрывы. Пока данных о погибших или пострадавших нет.

Добавим, что в результате мощного взрыва в порту его территория была полностью разрушена. Кварталы, которые находились неподалеку от него, тоже сильно пострадали. 190 человек погибли, больше шести тысяч жителей города получили серьезные травмы.

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Автор: Илья Романович
#пожар #чп #бейрут

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