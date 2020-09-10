wPolityce раскрыло «русскую ловушку» США для суверенитета Польши

Приоритетное направление сегодняшней американской политики – это достижение соглашения с Россией против Китая. Польше же в этом процессе отведена роль рычага, который должен склонить Москву к заключению соглашения с Вашингтоном на условиях, выгодных американцам.

Об этом своем материале для издания wPolityce пишет польский журналист Мариан Пилка, призывая власти своей страны отказаться от роли сателлита Вашингтона и использовать географическое положение Польши для того, чтобы преследовать собственные национальные интересы.

По мнению журналиста, Польша, пытаясь стать самым важным союзником Штатов в Центральной Европе и призывая для этого Вашингтон разместить на своей территории как можно больше американских солдат, принимает американскую повестку о безопасности центрально европейских государств и попадает в полную стратегическую зависимость к США. То есть Польша, надеясь, что Вашингтон полностью обеспечит ее безопасность и всегда встанет на ее защиту, сама отказывается от статуса субъекта в международной политике, подчеркивает Пилка.

«На практике это равнозначно принятию статуса протектората в области национальной безопасности. Такая политика в конечном итоге может оказаться ловушкой, за которую наша страна рискует заплатить радикальным ослаблением собственной безопасности и падением авторитета на международной арене», — объясняет журналист.

Также Пилка отмечает, что, по его мнению, главным вызовом для США сейчас являются планы Китая по достижению в Азии военного, политического и экономического господства. Еще одним вызовом для США является создание Китаем многополярной модели мира, к которой стремится и Россия, рассчитывающая создать в системе международных отношений будущего свою зону влияния.

Таким образом, пишет Пилка, Вашингтон рассматривает Россию, не как угрозу для себя, а как возможную поддержку Китая. Но политика Пекина в долгосрочной перспективе может представлять угрозу и для позиции Москвы, так как Россия и Китай не могут быть сильными одновременно, считает польский журналист. Поэтому американцы считают Россию первым препятствием, которое нужно устранить, чтобы сдержать амбиции Китая, и для этого они попытаются включить ее в свою политическую систему без каких-либо уступок со своей стороны.

«Подчинение России Вашингтону освободило бы Восточную Европу от влияния России и укротило бы амбиции Китая. Согласно этой концепции, американская поддержка Украины и укрепление военного присутствия в Польше выступают не чем иным, как оказанием давления на Москву, чтобы та признала стратегическое преобладание Вашингтона», — пишет польский журналист.

И, несмотря на то, что эти цели Вашингтона противоречат тому, к чему стремится сама Россия, американцы все же надеются, что Москва все же пойдет на сделку с ними против доминирования Китая, в обмен на гарантии своего регионального доминирования.

«Россияне прежде всего заинтересованы в сильной позиции на Украине, на Кавказе, в Центральной Азии, а также в Прибалтике и Арктике, — считает польский журналист. — Именно поэтому Вашингтон усиливает свою политику давления с целью заключения такого соглашения, в котором Москва полностью примет американскую концепцию без особых уступок».

Однако, отмечает Пилка, американцы не хотят гарантировать свое постоянное военное присутствие в Прибалтике и Польше. Они в любой момент, в случае достижения согласия с Москвой, могут вывести свой военный контингент, после чего Польша окажется в «очень затруднительном положении» и не только в военном плане, но и потому, что она сама сильно ограничила условия своего развития.

«Следовательно, осознание реальных целей американской политики требует совершенно иной политики безопасности, чем та, которая осуществляется Варшавой в настоящее время», — подчеркивает журналист, призывая польские власти отказаться от роли сателлита США.

Для американцев напоминает Пилка, приоритетом является заключение соглашения с Россией, Польша же играет лишь роль рычага, которым давят на Москву, чтобы заставить ее согласиться на условия США.