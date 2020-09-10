Украине грозит потеря питьевой воды

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок сообщила, что страна стремительно теряет запасы питьевой пресной воды. При этом, по ее словам, на Украине нет мониторинга количества артезианской воды.

«Украина масштабными темпами теряет питьевую пресную воду. Мы видим дефицит питьевой воды, при этом, не знаем реального количества питьевой артезианской воды», – сказала эксперт, отметив, что государство не считает артезианские источники.

В стране нет ни одного специалиста, который бы сказал, что у Украины «на ближайшие 50–100 лет есть такое-то количество питьевой артезианской воды», продолжила Людмила Цыганок.

Эколог уверена, что украинскому руководству на законодательном уровне необходимо запретить использовать уникальные источники артезианской воды для нужд сельского хозяйства, что по сути является «криминальной аномалией».

«Артезианская вода на Украине ограничена. Чтобы не допустить коллапса, нужно уже сейчас принять ряд изменений в законодательстве. Надо запретить использовать ресурс для любых нужд, кроме питьевого водопотребления», — считает Цыганок.

Управляющий директор международной неправительственной экологической организации 350.org в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Светлана Романко, ссылаясь на данные климатологов, добавила, что миру в последующие 30 лет грозит сильный дефицит питьевой воды, а Украина, согласно прогнозам, к 2050 году перейдет на импорт.

«Это последствия изменения климата. Питьевой воды становится меньше во всем мире», – пояснила Романко.

Показатель водяного стресса на Украине составляет 1,0 тыс кубометров воды на человека, продолжила эксперт. В Польше показатель водяного стресса на уровне 1,6 тыс кубометров на человека, а в скандинавских странах – три и более тыс кубометров.